Il tecnico del Benevento Roberto De Zerbi ha commentato così a Rai Sport la sconfitta contro il Bologna: "Non è cambiato nulla dalla gara contro la Sampdoria, le gare in A sono tutte difficili e tutte vanno nelle direzioni che determinano gli episodi, sullo 0-0 abbiamo preso un palo, abbiamo subito due gol su calcio piazzato e la gara così va su un binario diverso. Contro la Samp non abbiamo dato spettacolo ma oggi non abbiamo fatto male".