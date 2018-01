Roberto De Zerbi, tecnico del Benevento, parla a Rai Sport dopo la sfida contro il Torino: ""Eravamo partiti con un errore grossolano sul primo gol. Poi dopo l'ingenuità di Belec, che di solito si comporta correttamente, la partita è finita. Per me è facile essere motivato dato che alleno in Serie A a 38 anni. I giocatori li motivo facendo scendere in campo solo quelli che in settimana corrono. Venivamo da due vittorie contro Chievo e Sampdoria, ora perdiamo altrettante partite per degli errori singoli che ci puniscono".