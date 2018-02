Roberto De Zerbi, allenatore del Benevento, ha parlato a Sky dopo il 3-2 sul Crotone che tiene in vita la sua squadra: "Oggi un successo scaccia paura, perdere voleva dire la fine. La salvezza resta complicatissima, ma già da domani prepareremo la sfida del Meazza con l'Inter. Ai giocatori dico che non guardo né tabelle né calendario, ma per alimentare la speranza serve farlo e io lo faccio. Ci sono partite anche diverse da quella ad esempio che avremo sabato con l'Inter, con gap meno ampio. Dire che ci crediamo potrebbe essere non comprensibile agli occhi degli altri, ma noi partiamo sempre per fare punti".