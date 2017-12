Roberto De Zerbi, allenatore del Benevento ha parlato ai microfoni di Rai Due al termine del match contro il Genoa: "Noi dobbiamo fare punti in queste partite, abbiamo sofferto perché di fronte abbiamo una squadra più forte. Quando perdi punti dopo il 90’ brucia. Oltre ad onorare il campionato, dobbiamo iniziare a fare punti. Dalla mia posizione non ho visto nulla, l'arbitro ha fatto una buonissima gara, possiamo recriminare sulle occasioni sprecate. Quando una squadra non parte bene in piazze così c'è il rischio di portarsi dietro lo strascico iniziale. Ora iniziano ad arrivare i punti, ma non è la mia piazza quindi di più non dico. L'arbitro ha fato una buonissima gara, ma se c'è il VAR si usa con tutti e non con il Benevento. Ok che siamo ultimi ma che lo dicano. Se mettono il VAR ci deve essere pure per noi. Così come noi rispettiamo tutti, vogliamo essere rispettati".