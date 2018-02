L'allenatore del Benevento Roberto De Zerbi ha parlato a Premium Sport dopo la sconfitta di Roma: "Abbiamo fatto bene il primo tempo e nella ripresa è venuta fuori la forza, l’esperienza e la tecnica della Roma. Dopo il 2 a 1 dei giallorossi abbiamo un po’ mollato, ma siamo venuti qui cercando di attaccare e non è presunzione, ma necessità: ci dividono molti punti dalle squadre che ci precedono e dobbiamo fare di tutto per accorciare il gap. Forse stasera dovevamo stare un po’ più compatti in alcune situazioni, non lo siamo stati e abbiamo finito per dare morale ai nostri avversari, che stasera hanno comunque dimostrato di essere più forti di noi".