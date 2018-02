Ultima chiamata per il Benevento. Domani al 'Vigorito' contro il Crotone la squadra si gioca, probabilmente, l'ultima chance per tenere accesa la fiammella della salvezza. "Sono tutte importanti le partite, ma quella di domani è fondamentale per noi - le parole di De Zerbi -. Abbiamo lavorato su questa partita portandoci indietro solo i fattori positivi delle precedenti gare. Quello che ad esempio abbiamo fatto di buono a Roma dobbiamo ripeterlo domani, ma sicuramente serve la volontà di vincere e spingere di più degli avversari. Sappiamo che è uno scontro diretto contro una squadra che gioca bene, ma noi dobbiamo avere in mente solo un risultato".