Roberto De Zerbi, tecnico del Benevento, parla in conferenza stampa in vista della sfida con l'Inter, debutto a San Siro per le Streghe: "Abbiamo recuperato tutti i calciatori tranne D'Alessandro, la cui situazione richiede ancora un po' di tempo. L'Inter? Il fatto di aver vinto contro il Crotone non solo prolunga la nostra speranza, ma aumenta anche la consapevolezza di poter fare bene. La gare fatte contro Napoli e Roma ci hanno dato maggiori convinzioni per la sfida di sabato, fermo restando che affronteremo una squadra più forte di noi che è allenata da uno dei migliori allenatori italiani. Andremo a Milano con umiltà, ma con una voglia pazzesca di fare risultato perché per noi potrebbe rappresentare la svolta della stagione. Ho visto diverse partite dei nerazzurri, tra cui quella persa con il Genoa. Al di là del risultato, hanno dato vita a una buona prestazione. Voglio che la mia squadra entri in campo sapendo già cosa fare. Non voglio che si alzi la testa per guardare lo stadio o il colore delle maglie avversarie, ma un pizzico di pazzia nel vederci portare via punti. Non dico questo perché l'Inter è in difficoltà. Abbiamo un disperato bisogno di punti e questo aspetto lo metterò in evidenza anche nelle vigilie dei match contro Lazio e Juventus".



SU SAGNA - "Può giocare anche in una difesa a tre come centrodestra, perché in quella posizione bisogna saper chiudere sull'esterno. Uno che nasce terzino riconosce subito quello spazio. Stesso discorso vale per Tosca. Diventa un po' più complicato, invece, per Billong che è un difensore centrale puro".



SU IEMMELLO - "Contro il Crotone ho messo Iemmello per avere un attaccante in più, soprattutto perché volevo vincere a qualsiasi costo. Oggi il Benevento non è pronto per affrontare una partita con due punte, perdendo quindi due calciatori nella fase di non possesso. Iemmello può fare l'esterno quando dobbiamo forzare una partita. Rispetto agli altri due attacca molto di più la profondità ed è ovvio che se stiamo vincendo non lo inserisco in quella posizione. In avanti siamo completi sotto tutti i punti di vista e di volta in volta sceglierò le migliori soluzioni possibili in base alla sfida che affronteremo".