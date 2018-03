L'allenatore del Benevento, Roberto De Zerbi ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia del turno casalingo contro il Cagliari: "Dovremmo fare una partita importante con l'obiettivo di tonare alla vittoria. Al di la' della classifica deficitaria, ci occorre conquistare tre punti per riportare entusiasmo nell'intero ambiente. Ai nostri tifosi già stiamo chiedendo tanto e loro fanno davvero tantissimo per noi e siamo grati a questo popolo meraviglioso. Sandro è un giocatore di grande spessore che ci consente di elevare il tasso qualitativo e anche fisico, è un piacere per me allenarlo".