Salvatore Di Somma, direttore sportivo del Benevento, è intervenuto ai microfoni di FcInterNews.it, parlando dei giovani nerazzurri in prestito: "Bright Gyamfi sta facendo bene, sta giocando spesso nell’ultimo periodo e si è preso il suo spazio grazie all’impegno quotidiano e ai sacrifici fatti in allenamento. È molto giovane, quindi credo possa migliorare ancora e ci aspettiamo molto da lui nella volata finale in campionato.



PUSCAS - "Purtroppo George è fermo per infortunio da gennaio scorso. Si è operato al menisco e ora sta recuperando. Ha giocato poco nell’ultimo periodo ma quando è stato chiamato in causa ha sempre dato il suo contributo. È, comunque, di prospettiva: credo che l’Inter beneficierà molto di questo calciatore nel prossimo futuro".



FUTURO - "A giugno faremo il punto della situazione con l’Inter e vedremo il da farsi. Per quanto riguarda Gyamfi noi abbiamo un diritto di riscatto e, ad oggi, posso dire che il suo riscatto è più ‘sì’ che 'no'. Comunque, a campionato finito faremo il punto con la società nerazzurra".