L'uomo del momento in Serie A, Cheick Diabaté, ha parlato alla Gazzetta dello Sport in vista di Milan-Benevento di questa sera: "Io di reti ne ho sempre segnate molte, specie in Francia con il Bordeaux. Sinceramente non sono stupito, anche se capisco che può sembrare strano per chi non mi conosceva e in virtù del fatto che gioco in una squadra che è ultima in classifica. Diciamo che io faccio due cose che amo: giocare a calcio e fare gol. Sono curioso di sfidare Bonucci. Per ora, comunque, sta andando tutto bene, anche perché il gioco di De Zerbi sta esaltando le mie caratteristiche. Mi chiamano 'Cheick no limits' e io non intendo appunto pormi limiti. Le reti alla Juve? Piacevoli, in effetti non capita tutti i giorni di fare una doppietta alla Juventus e in genere a riuscirci sono soltanto grandi calciatori. Tuttavia quel giorno non siamo riusciti a fare punti e io sono venuto qui per provare a salvare il Benevento. È dura, ma non mi arrendo. Futuro? Non lo so, però mi piacerebbe restare in Italia".