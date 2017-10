Due ex viola, cresciuti nel settore giovanile della Fiorentina e adesso al Benevento. Uno è Lorenzo Venuti, che è ancora di proprietà del club gigliato, l’altro è Pietro Iemmello, ceduto invece quattro anni fa. Il primo, terzino destro, ruolo in cui i viola fanno storicamente fatica a trovare elementi di spessore, ha un contratto fino al 2021, per evitare altri casi Leonardo Capezzi (Sampdoria) e Gianluca Mancini (Atalanta). Venuti a Firenze vorrebbe tornare da protagonista e sarà uno degli osservati speciali di Stefano Pioli. Iemmello fu ceduto nel 2013 per circa 300.000 euro. Dopo la maglia viola ha indossato quelle di Pro Vercelli, Novara, Foggia, Sassuolo e adesso Benevento. E lui il più classico dei gol dell’ex alla Fiorentina lo ha già fatto. Lo si legge sull'edizione odierna del Corriere Fiorentino.