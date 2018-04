Pietro Iemmello dopo il 3-3 rimediato in casa contro l'Udinese, ha ammesso di aver un problema fisico che non gli ha permesso di dare il massimo. Ecco le sue parole riprese da ottopagine.it: "E' stata una partita molto combattuta e desidero fare i complimenti alla squadra. Oggi abbiamo dato tutto e penso che sia un risultato che può starci stretto a livello di mentalità. Di questa annata mi porto delle cose positive per far sì che il nostro lavoro vada avanti bene. Penso di aver toccato il fondo a livello calcistico per la classifica, ma anche a livello personale non ho potuto dare il mio contributo al meglio perché non sono mai stato al 100% della condizione. Forse a fine anno mi opererò per questo fastidioso problema al ginocchio che non mi permetteva neanche di salire le scale di casa. Il dolore è cominciato già nel ritiro con il Sassuolo, poi è peggiorato sempre di più".