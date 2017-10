Pietro Iemmello, attaccante del Benevento, ha parlato ai microfoni di Premium Sport prima della gara contro l'Inter: "Momento difficile, inutile negarlo. Stiamo pià compatti e invertiamo la rotta. Non è facile. A prescindere dall'Inter non è mao facile con nessuno. Serve dare il 110%. Quando si perde escono sempre problemi, è normale. I risultati aiutano a stare più tranquilli. Sappiamo le nostre difficoltà e problemi, cerchiamo di migliorarli. Ogni giornata può essere giusta: si parte 0-0: non siamo qui per far fare tre-quattro gol all'Inter. Ce la giochiamo".