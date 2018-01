Enrico Brignola, giovane attaccante del Benevento, parla di sé a la Gazzetta dello Sport: "Dopo l'infortunio di Ciciretti nel riscaldamento, sono corso nello spogliatoio e in un minuto ero pronto. Mi sono detto che dovevo dare tutto e che magari avremmo vinto. De Zerbi? E' un grande tecnico. Ci ha dato una identità precisa, anche se fin qui abbiamo raccolto meno di quanto meritavamo. I suoi consigli per me sono consigli preziosi".



'MI ISPIRO A ROBBEN' - "Mi sono sempre ispirato a Robben, guardavo solo lui. In casa però siamo tutti tifosi milanisti: tra mancini ho scambiato la maglia con Rodriguez, la conserverò come un cimelio".