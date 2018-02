Oreste Vigorito, presidente del Benevento, parla a Retesport del mercato di gennaio: "Abbiamo fatto questo mercato per non retrocedere. Sagna ha capito che qui il calcio è passione a calcio si può giocare non solo ad alti livelli, ma anche per strada. Per fortuna lui ha capito che il calcio non è fatto solo di cifre, ma anche di amore per questo sport".



SU TOTTI - Due parole, poi, su Francesco Totti: "Volevo ingaggiarlo? Sì, ci ho pensato, ma ho capito che non era possibile. Ho grande rispetto per Totti uomo. Ci stavo riflettendo, ma quando è arrivata la sua decisione di lasciare il calcio ho deciso di rispettare la sua decisione. È uno degli atleti che ha dimostrato di essere una persona trasparente e un grande calciatore. Solo chi non ama il calcio poteva pensare di non volere Totti nella propria squadra".