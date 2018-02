Il presidente del Benevento, Oreste Vigorito, ha parlato a Romaradio.eu del sua squadra: "Ci aspettano 15 finali da qui a fine stagione. Noi abbiamo voluto dire in primis ai nostri tifosi e a tutta l’Italia calcistica che siamo sicuramente piccoli ma non deboli. Onoriamo il campionato, non ci piaceva essere chiamati la Cenerentola della Serie A, con la faccia brutta di chi sta all’ultimo posto, ma soprattutto non ci andava di far percepire che noi avessimo abbassato le armi. Quello che succederà da oggi in avanti sarà merito dei calciatori in campo e dell’allenatore. Noi come società dovevamo dare un segnale forte e chiaro. Speriamo di averlo fatto. Con De Zerbi, più che fiducia c'è un feeling totale. È venuto in un momento difficile della squadra, ha provato e riprovato a compiere dei miracoli. Sul piano del gioco c’è anche riuscito e credo che la nostra sia una classifica bugiarda. Abbiamo provato a dargli delle armi per completare il suo lavoro di allenatore e oggi riteniamo che sia la persona adatta per far funzionare al meglio questa macchina a disposizione".