Prima della sfida contro il Napoli, il presidente del Benevento Oreste Vigorito ha parlato ai microfoni di Premium Sport:



Odore di impresa?

"Alla mia età i miei sensi si sono attutiti, abbiamo acquistato una capacità di riflessione, siamo di fronte alla squadra più forte d'Europa. Più forte della Juve? Sicuramente più bella della Juve ma non sempre essere bella porta trofei. Noi siamo un cantiere aperto, stiamo rimettendo una barca in sesto, non è questa la serata in cui cerchiamo cose particolari".



Sui nuovi arrivi?

"Non è una squadra costruita per l'anno prossimo di Serie B, ma una squadra per restare in Serie A. E' il tentativo di restare in A, dobbiamo provarci fino in fondo, se i calciatori hanno obbligo di giocare fino al 90', la società aveva l'obbligo di investire, l'allenatore ha fatto delle richieste che sono state accolte e speriamo che questi giocatori ci permettano di vincere quelle gare che possiamo vincere e non è certamente quella di stasera".



Mercato da record?

"Un record condiviso con i proprietari precedenti. In 12 anni gli allenatori hanno usufruito di circa 160 giocatori, ogni anno venivano inseriti molti giocatori a gennaio fino a quando non veniva trovato l'assetto giusto. Sono state scelte societarie, colpe di tutti, merito di tutti, ma non si può dire che la società non abbia investito".



Sagna ha elogiato l'ambiente?

"O si è un po' pazzi e si mette il cuore, altrimenti non è un'impresa, questo è un suicidio, Sagna è un campione, ha pensato di far battere il suo cuore qui e speriamo che siano battiti dolci per la fine del campionato".