Il sindaco della città di Benevento Clemente Mastella ha parlato a Radio Rai del momento dei giallorosso: "Se bisogna cambiare l'allenatore? Bisogna cambiare tante cose, però però..ormai credo che sia dura. Bisogna pensare in positivo più per il prossimo anno che per quest'anno. Io spero di no col cuore, ma con la ragione temo che sia così. Io allenatore? E' una cosa che mi piacerebbe fare, nella vita lo avrei fatto volentieri. Cambierei diversi calciatori, e dato che non segniamo occorre qualche attaccante. Ci impegniamo ma se non c'è la qualità... Vorrei Pavoletti. Mi ha deluso Iemmello, perché non segna".