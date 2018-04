Il Benevento può festeggiare, almeno per il momento, un insolito record in questa Serie A, anno d'esordio per i campani nella massima serie. Come riportato da Il Sannino, infatti, la squadra di De Zerbi è l'unica ad aver segnato alla Juventus in entrambe le partite giocate quest'anno, prima allo Stadium, grazie a Ciciretti, e poi al Vigorito, con la doppietta di Diabaté. Se la situazione dovesse restare tale, sarebbe certamente un pregio per il Benevento, prima di tornare in Serie B.