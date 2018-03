E' già sold out il match di campionato tra Juventus e Benevento che si giocherà allo stadio Vigorito la prossima settimana. I bianconeri di Allegri giocheranno in Campania a cavallo dei due match contro il Real Madrid e come riporta La Repubblica Napoli i biglietti per i tifosi della squadra di casa sono già stati venduti. In questo momento restano a disposizione solo i tagliandi per i tifosi bianconeri con la prevendita che inizierà nella giornata di martedì.