Una match per riscattare la pesante sconfitta con il Real Madrid, per tenere a distanza il Napoli. La Juventus è di scena a Benevento, contro l'ultima della classe, che arriva dal successo interno contro l'Hellas Verona. Questa la sfida presentata dai dati Opta: l’unico precedente in Serie A tra queste due squadre è la gara di andata, vinta per 2-1 dai bianconeri. Il Benevento ha vinto quattro delle ultime sei gare casalinghe di campionato (2P) e in tre di queste quattro vittorie ha segnato esattamente tre gol. La Juventus è imbattuta contro squadre neopromosse da 28 partite di Serie A (23V, 5N) e ha mantenuto la porta inviolata 18 volte nel parziale.



La Vecchia Signora non subisce gol da sei trasferte di campionato: solamente il Milan nella stagione 1993/94 (otto clean sheets esterni di fila) ha saputo fare meglio nella storia della Serie A. Oltre a vedere di fronte la prima contro l’ultima in classifica, questa sfida vede sfidarsi la migliore (16 gol la Juventus) e la peggiore (69 il Benevento) difesa di questa Serie A.

I bianconeri si sono trovati in vantaggio in 27 occasioni in questa Serie A (primato), mentre il Benevento è andato in vantaggio 10 volte, ma in ben sei di queste i giallorossi hanno poi perso il match (tra cui la gara di andata).



FORMAZIONI UFFICIALI



Benevento: Puggioni; Sagna, Djimsiti, Tosca, Venuti; Viola, Sandro; Guilherme, Djuricic, Brignola; Diabaté.



Juventus: Szczesny; Lichtsteiner, Benatia, Rugani, Alex Sandro; Matuidi, Pjanic, Marchisio; Cuadrado, Mandzukic, Dybala.