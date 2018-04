La Juventus ha vinto, non senza sofferenze, per 4-2 allo stadio Ciro Vigorito contro il Benevento ieri pomeriggio. Si tratta della vittoria numero 14 nelle ultime 15 partite giocate Oggi, tramite il sito ufficiale bianconero, ecco arrivare i talking point della sfida, ovvero i grandi temi usciti allo scoperto nel successo contro i campani, fanalino di coda in Serie A. Da Paulo Dybala, autore di una fantastica tripletta, alla difesa ballerina dei bianconeri, c'è davvero di tutto nell'analisi del match



MATCH COMPLICATO - La sfida di ieri non è stata semplice: equilibrio nei tiri verso la porta, possesso palla non troppo sbilanciato a favore della Juventus, grande densità a centrocampo. La Juve si è fatta però preferire in due fondamentali importanti: i duelli vinti, percentuale molto più alta rispetto ai padroni di casa (60% vs 40%), e precisione nei passaggi, 82% contro 88%.



TRE VOLTE PAULO! - Cinquantesima e poi cinquantunesima rete in Serie A in bianconero per Dybala. Questa è ora la stagione più prolifica per Paulo, sia in Serie A (21 reti) che in tutte le competizioni per club (25 gol) il nostro numero Dieci ha messo a segno la terza tripletta stagionale, e ha trovato lo specchio della porta in tutti i suoi tiri.



DUE RETI SUBITE - Due gol concessi dai bianconeri oggi, tanti quanti in tutte le precedenti 17 partite di Serie A. Inoltre, nove dei 18 gol subiti dalla Juve sono arrivati da situazioni di palla inattiva - il 50%, la più alta percentuale in questa Serie A. Sei i tiri nello specchio da parte del Benevento oggi: mai la Juve ne ha subiti di più in questa stagione in Serie A.



LA MAGIA DI DOUGLAS - Costa chiude la gara con una magia da fuori area, un gol splendido. Con il suo sono 14 i gol da fuori area della Juve, almeno tre più di ogni altra squadra in questo campionato.



ATTACCHI VS DIFESE - Come testimonia il numero delle reti segnate, la principale differenza oggi la hanno fatta una serie di numeri decisivi in attacco, oltre a duelli e passaggi citati in precedenza. Da notare il divario nelle verticalizzazioni fra le due squadre, di cross e di lanci: segno non solo di una maggiore presenza nella zona d'attacco della Juve, ma anche e soprattutto di una maggiore incisività.