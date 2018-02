Diego Palermo, amministratore delegato del settore giovanile del Benevento, è intervenuto ai microfoni di Tele Radio Stereo: "Per noi è una grande soddisfazione affrontare grandi squadre come la Roma e il Napoli. Il merito di tutto questo è certamente del presidente Vigorito, una persona che parla col cuore. Noi tutti sappiamo che la salvezza diventa un’impresa impossibile, tuttavia noi ci proveremo fino alla fine. Benevento è una piazza caldissima, ma tranquilla. Nonostante siamo stati sempre ultimi in classifica, il sostegno incondizionato dei tifosi non è mai mancato. Non è da tutti stare a 7 punti ed avere sempre il supporto di 12-13 mila spettatori allo stadio. Non abbiamo nulla più da perdere, ci giochiamo ogni partita a viso aperto, cerchiamo di dare il meglio e se arriva qualcosa di buono, ne saremo felicissimi".