Sassuolo-Benevento 2-2



Puggioni 5: incolpevole al momento del primo gol di Politano, così come nel secondo.



Sagna 5,5: qualche responsabilità sul pareggio neroverde. Molto bloccato.



Djimsiti 5,5: in difficoltà su Politano, più a suo agio con Babacar.



Tosca 6: centrale ruvido e quadrato



Letizia 6: ha il compito di sganciarsi altissimo sulla fascia. Ma incide poco.



(dall'85' Venuti sv)



Cataldi 6: i polmoni del Benevento. E' suo l'assist per il raddoppio degli stregoni.



Sandro 6,5: in una parola, il padrone del centrocampo.



Djuricic 7: comincia a rendersi pericoloso dopo il primo quarto d'ora di gioco, e confeziona l'assist per Diabatè al 22'. Taglia spesso in due il centrocampo neroverde, come al 37', quando però spreca la palla del raddoppio a causa di un cattivo controllo. Semina il panico anche nella ripresa.



Guilherme 6: dopo un buon avvio esce in barella al 21', per un fallo subito in occasione dell'azione che porta al gol Diabatè



(dal 25' Brignola 5,5: non riesce quasi mai a superare Rogerio. Nel finale spreca due occasioni clamorose)



Iemmello 5,5: l'ex che non punge.



(dal 64' Parigini 6,5: dà gamba e qualità alla manovra d'attacco del Benevento, che infatti pareggia)



Diabatè 8: si vede solo quando segna. Micidiale, al 22', con quel tocco sotto in area che manda a vuoto Consigli, e al 72', con la zampata del pareggio.



All. De Zerbi 7: nessuno, vedendo giocare il suo Benevento, si spiega la posizione in classifica. La sua squadra sa far tutto e il contrario di tutto.