Crotone-Benevento 2-0



Belec 6: un ex della gara. Nulla può sui gol del Crotone.



Venuti 5: Stoian gli fa capire poco o niente.



Gravillon 6: lo stato d’emergenza, tra infortuni e doping, costringe Baroni a buttare nella mischia anche il giovanissimo classe ’98 scuola Inter. Un esordio “soft” visto che ha il compito di marcare Simy, ci riesce senza affanni infatti.



(dal 64’ Letizia 5,5: apporto nullo, o quasi, alla partita).



Costa 5: gli avversari gli piombano da tutte le parti e lui non ha né i mezzi tecnici né quelli caratteriali per farvi fronte.



Di Chiara 5,5: a corrente alterna. Alla fine tira i remi in barca come il resto dei suoi.



Lombardi 5,5: tocca veramente pochissimi palloni. Forse ancora non pronto per il palcoscenico di A.



Cataldi 5,5: in coppia con Bernardeschi, portò i rossoblù a giocarsi il play-off per la promozione in A nella stagione 2013-14. Un beniamino qui in Calabria. Continua ad esserlo, considerato lo scarso apporto che dà a questa gara.



Memushaj 5,5: l’anno scorso, qui, sbagliò uno dei tanti rigori della sua stagione con il Pescara. Macinato dal centrocampo pitagorico anche in questa occasione.



Lazaar 5,5: la parentesi inglese col Newcastle ha leggermente rallentato il processo di crescita dell’ottimo terzino sinistro ammirato nel primo Palermo targato Iachini. Cerca di pungere la difesa calabrese, ma davanti non ha l’appoggio di nessuno.



(dal 52’ Parigini 5,5: cerca di dare un po’ di verve alla manovra offensiva giallorossa, ma senza risultati).



Puscas 5: non raccoglie neanche le briciole che la retroguardia calabrese gli concede.



Coda M. 4,5: annullato dalla marcatura di Ajeti. Poteva benissimo non partire per la trasferta calabrese, nessuno se ne sarebbe accorto.



(dal 60’ Viola 4,5: entra per dare ordine alla manovra, ma in una situazione così neanche un generale dei Navy Seals sarebbe efficace. Imbambolato dal dischetto).



All. Baroni 5: fino a oggi, la cosa che più si avvicinava in A a un lavoratore precario. Dopo questa sconfitta difficile credere nella sua permanenza sulla panchina sannita. L'infermeria e la disciplinare non gli danno certo una mano, ma lui ci mette del suo.