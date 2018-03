Benevento-Cagliari 1-2



Puggioni 6: non ha responsabilità dirette sui due gol subiti nell'incredibile finale. Non ha un gran lavoro da fare, sbroglia qualche situazione delicata con la consueta sicurezza



Sagna 6: stringe i denti fino a quando può, si sacrifica in una posizione non sua per tutto il primo tempo, prima di esser costretto ad alzare bandiera bianca



(dal 45' Venuti 5,5: entra bene, ha pure l'occasione per il raddoppio, ma la fallisce. Poi cala col passar dei minuti, mostrando i soliti limiti difensivi)



Djimsiti 6: impacciato nella linea a tre, meglio quando si passa a quattro dove ritrova la solita sicurezza



Tosca 5,5: al contrario del compagno di reparto, gioca male indipendentemente dal modulo. Han è un brutto cliente e lui non sempre riesce a tenerlo, nonostante il coreano non sia in giornata



Letizia 6: la spinta è costante, l'applicazione pure, meno la precisione e il contributo in fase difensiva



Sandro 6: è insolitamente impreciso negli appoggi, ma sul piano della sostanza riesce sempre a dare il suo decisivo apporto. Rovina tutto con il fallo di mano che regala il rigore al Cagliari



Viola 6,5: regia lucida, anche nei momenti più critici. E' uno dei migliori in campo: oggi è un giocatore imprescindibile



Brignola 7: si sacrifica pure lui in una posizione inedita e lo fa al meglio: deve difendere, senza perdere la costanza nella fase offensiva. Il gol è un gioiello da vedere e rivedere



(dal 64' Cataldi 4,5: entra e dopo pochi secondi si becca un giallo. E' incredibilmente e ingiustificatamente nervoso e la sua prestazione ne risente)



Guilherme 5,5: si vede a sprazzi, troppo poco per un giocatore della sua qualità



Djuricic 6,5: è uno dei più vivi, è lui a comandare le operazioni specialmente nel primo tempo. Poi De Zerbi lo toglie senza apparenti motivi



(dal 73' Billong 5: un disastro)



Coda 4: sbaglia tutto quello che può sbagliare. Giornata da dimenticare: la sconfitta ce l'ha sulla coscienza soprattutto lui





All. De Zerbi 5: partita preparata benissimo, ma gestita malissimo. I cambi nella ripresa non hanno una giustificazione logica: l'impressione è che stia perdendo il controllo anche lui