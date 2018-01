Benevento-Sampdoria 3-2



Belec 5,5: non mancano le sue responsabilità sul gol del momentaneo vantaggio della Samp, quando respinge troppo debolmente e verso il centro del campo la conclusione di Belec



Djimsiti 7: man mano che passano le giornate acquisisce sempre più certezze. Giocatore di una solidità, fisica e mentale, disarmante per gli avversari



Lucioni 7,5: un muro, insuperabile per chiunque. Ora la speranza è che dal Tribunale Antidoping non arrivino brutte notizie



Costa 5,5: solita partita di sofferenza, resa ancor più complicata dall'ennesimo problema al polpaccio. Sul gol della Samp, è lui a perdersi Caprari



(dal 46' Billong 6: tutto sommato un buon debutto quello del franco-camerunense che entra in campo in un momento delicato e se la cava discretamente)



Lombardi 6: tanto sacrificio al servizio della squadra, ma anche tanti errori in fase offensiva, compresa un'occasione da gol che andava sfruttata meglio



(dall'80' Gyamfi sv)



Memushaj 7: un giocatore trasformato rispetto a quello apatico visto nella prima fase della stagione. Morde e cuce, ringhia e mette ordine: uomo prezioso per De Zerbi



Viola 7,5: il migliore in campo, dopo Coda. Padrone della mediana, non spreca un pallone e anche quando gli avversari alzano il pressing riesce ad uscirsene in bello stile



Venuti 7: altra prova maiuscola per l'esterno toscano: non gioca sulla propria fascia di competenza, ma nessuno se ne accorge



Brignola 7,5: sta vivendo un sogno da cui non vuole proprio svegliarsi. In una settimana prima debutta da titolare, poi realizza il gol che consegna la seconda vittoria consecutiva alla Strega



Puscas 5,5: gioca in una posizione non sua e la prestazione ne risente. Non basta la buona volontà



(dal 58' D'Alessandro 6,5: il suo ingresso cambia le partite. Sono le sue ripartenze a mandare in crisi la Samp



Coda 8: nel giro di una settimana, è diventato l'uomo delle speranze giallorosse. Altri due gol, stavolta di rara bellezza: a gennaio non si muoverà da qui





All.: De Zerbi 7: la vittoria con la Samp rende merito al grande lavoro, soprattutto mentale, che il tecnico bresciano sta facendo da quando è arrivato. Una squadra rinfrancata in particolare nel carattere, visto che il Benevento non si è arreso nemmeno dopo lo svantaggio