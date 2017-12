Benevento-Chievo Verona 1-0



Belec 6: non ha un gran lavoro da fare. Viene chiamato in causa solo in alcune uscite alte e si fa trovare sempre pronto



Djimsiti 6,5: monta la guardia su Inglese senza concedergli un centimetro



Lucioni 7: il ritorno del capitano è stato preziosissimo per questa squadra. Si era visto a Genova, si è visto ancora di più contro il Chievo



Costa 6: finalmente una prova senza sbavature come probabilmente non si era mai visto in questa stagione. Esce per infortunio



(dal 70' Gravillon 6: entra in un momento delicato della gara, ma non sente il peso della pressione)



Lombardi 6: la corsa c'è, l'impegno pure, le idee giuste un po' meno. Nonostante tutto la sua prestazione è positiva



Memushaj 6,5: sprazzi del giocatore che si era fatto apprezzare prima a Carpi e poi a Pescara. Qualità e sostanza al servizio della squadra



Viola 7: non giocava una partita da un mese e mezzo e, a maggior ragione dopo la prova odierna, non si capisce perché. Regia sempre lucida, nel finale Sorrentino gli nega la gioia del gol



Venuti 6,5: anche per lui vale il discorso fatto per Viola. Non giocava da un po', ma non ne risente per niente



Brignola 7: viene gettato nella mischia dopo l'infortunio di Ciciretti nel riscaldamento e sfodera una prestazione al limite della perfezione. Avrebbe potuto segnare in due circostanze, ma sarebbe stato troppo per un ragazzino di 18 anni



Coda 7,5: meritava una giornata come questa. Dopo esser finito nel dimenticatoio, ritrova la maglia da titolare e soprattutto il primo gol con la maglia giallorossa



(dal 77' Di Chiara sv)



Parigini 6,5: sembra in giornata, almeno fin quando resta in campo. Dribbling, assist, spunti e un tiro pericoloso dal limite respinto in angolo da Sorrentino. Nel momento migliore è costretto a uscire per via dell'ennesimo infortunio muscolare



(dal 39' D'Alessandro 6,5: non è al meglio, entra a freddo, ma riesce ugualmente a incidere con l'assist decisivo per Coda)





All. De Zerbi 6,5: scelte iniziali discutibili, ma trova il primo successo ed è questo ciò che conta di più. Anche perché i tre punti arrivano dopo una partita dominata in lungo e in largo. Certo deve far riflettere che i tre migliori in campo (Viola, Coda e Venuti) sono stati giocatori che aveva messo da parte