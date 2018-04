Benevento-Atalanta 0-3



Puggioni 5,5: la centesima in Serie A è da dimenticare, anche se non per responsabilità dirette. Anzi, nel primo tempo compie un paio di interventi decisivi e nella ripresa salva su Cristante



Billong 5: semplicemente imbarazzante: non azzecca un intervento, ma è con la palla al piede che fa i disastri peggiori



(dal 52' Sagna 5: è in una condizione fisica precaria e si vede. O meglio, lo vedono tutti tranne De Zerbi)



Djimsiti 5,5: è uno dei più positivi, almeno fino a quando resta in campo Petagna. Uscita il centravanti, perde i riferimenti e va in totale confusione



Tosca 4,5: un netto passo indietro anche per il rumeno: gli inserimenti dei centrocampisti dell'Atalanta lo mandano in crisi



Venuti 5,5: rendimento costante per tutta la partita. Nulla di trascendentale, ma almeno non perde mai la bussola



Del Pinto 4,5: la chiave della partita sta tutta a centrocampo: i due del Benevento fanno una fatica tremenda a contenere gli avversari. Una partita in perenne affanno e il fallo da rigore ne è l'emblema



Viola 4,5: vale lo stesso discorso fatto per Del Pinto, con l'aggravante che perde ingenuamente la palla che porta al raddoppio ospite



Lombardi 5,5: prestazione anonima, con la parziale giustificazione di aver giocato in un ruolo non suo



(dal 52' Djuricic 6: prova a suonare la carica, ma predica nel deserto)



Brignola 5,5: la voglia non gli manca, anche se a volte tende a strafare e, di conseguenza, a vanificare negli ultimi metri quanto di buono fa sulla trequarti



Parigini 5: il calcio è uno sport di squadra, ma è un concetto che il ragazzo scuola Toro evidentemente fa fatica a comprendere



(dal 67' Iemmello 5: non incide)



Diabaté 5: promessa non mantenuta. Eppure l'occasione l'ha avuta, peccato che l'abbia sprecata con un preziosismo inutile





All. De Zerbi 4,5: mette in campo una squadra impresentabile e il risultato finale non può essere certamente una sorpresa. Preservare i titolari in vista della gara di San Siro con il Milan è un azzardo che paga a caro prezzo, probabilmente con la retrocessione matematica