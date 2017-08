Benevento-Bologna 0-1



Belec 6,5: sul gol è incolpevole, per il resto tiene a galla i suoi in almeno tre circostanze, stoppando i tentativi ravvicinati del Bologna



Venuti 6: spinta costante, macina chilometri senza fermarsi mai



Lucioni 5: protagonista in negativo del pomeriggio. L'azione del vantaggio nasce da un suo errore in uscita, poi nel finale si divora un gol, si riscatta poco dopo segnando, ma il Var glielo annulla



Costa 5: lento, impacciato e spesso fuori posizione: giornata da dimenticare in fretta



Di Chiara 6: non paga l'emozione del debutto dal primo minuto: è una spina nel fianco dei bolognesi, risultando uno dei migliori in campo.



(dall'86' Cissé sv)



Ciciretti 5,5: un passo indietro rispetto alla gara d'esrodio. Stavolta non incanta e finisce per essere sovrastato dalla fisicità della difesa avversaria



Cataldi 6: regia lucida, ma non sempre precisa per il centrocampista di Ottavia: piccole sbavature che non gli impediscono di raggiungere la sufficienza



Del Pinto 6: non perde mai la bussola, anche nei momenti più delicati della partita. Con la palla al piede è spesso impreciso, ma la sua generosità non può che essere premiata)



(dall'80' Viola sv)



D'Alessandro 6: dalle sue parti nascono le iniziative più pericolose del Benevento. Cala alla distanza, evidentemente perché non sorretto da una condizione accettabile



Coda 6: regge praticamente da solo il peso dell'attacco, spesso creandosi da solo occasioni da gol



Ceravolo 5: le condizioni precarie ne condizionano inevitabilmente una prestazione priva di spunti e di iniziative degne di nota)



(dal 57' Puscas 5,5: non riesce a incidere)





All. Baroni 5,5: la beffa nel finale non può cambiare il giudizio. La prestazione della sua squadra è tutto sommata positiva, ma le scelte iniziali non convincono