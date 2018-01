Bologna-Benevento: 3-0



Belec 5.5: una grande parata inaugura la sua partita ma i rossoblù lo costringono a raccogliere la palla in fondo alla rete per ben tre volte.



Costa 5.5: l'ex di giornata si trova ad affrontare un Verdi galvanizzato dall'atmosfera. Prestazione incolore.



Billong 5: Palacio se lo mangia con continuità e facilità, non attento anche nelle circostanze del primo gol rossoblù.



Djimsiti 5: dopo due minuti di gioco un liscio clamoroso ha consegnato a Verdi la prima netta occasione della giornata, neutralizzata da Belec.



Venuti 5.5: dal suo fallo nasce la punizione del vantaggio avversario, sostituito per infortunio.



(dal 72’ D'Alessandro 5: come Djuricic non fa in tempo ad entrare che i suoi subisono il raddoppio, l'inerzia del match è a favore dei padroni di casa e lui non si mette in mostra).



Memushaj 6: in odore di trasferimento è comunque il migliore o quasi dei suoi, attivo in entrambe le fasi gioca quasi tutti i palloni dei sanniti.



Viola 6: buona prestazione dell'ex Palermo che ha il compito insieme al compagno di reparto di far girare le idee in campo. Un buon giropalla ha messo in difficoltà gli avversari, soprattutto nella prima frazione di gioco.



Lombardi 6: nonostante gli avversari cerchino spesso di sfondare dalla sua fascia lui non si fa trovare impreparato.



(dal 59’ Letizia 5: cambia poco a livello tattico e anche tecnico, il Bologna spinge sull'acceleratore e ne segna altri due).



Guilherme 6: il ragazzo ha qualità e si vede, rischia l'esordio da sogno ma il palo glielo impedisce.



Coda 5.5: gli avversari lo sovrastano e nel duello di forza lui esce perdente. Più utile in velocità quando la difesa del Bologna si scopre eccessivamente.



Brignola 6: qualche buono spunto per il giovanissimo attaccante del Benevento che dona vivacità al reparto avanzato.



(dal 66’ Djuricic 5: l'ex Sampdoria entra per portare qualità alla manovra ma è il Bologna a raddoppiare quasi immediatamente, quasi a spegnerne ogni iniziativa da subito).





De Zerbi 6: il suo Benevento ha idee precise e la mano del mister è chiara, tuttavia la qualità dell'organico a sua disposizione perde nettamente la partita.