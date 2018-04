Benevento-Juventus 2-4



Puggioni 5,5: sui gol di Dybala e Douglas Costa non può far altro che restare a guardare, così come pure sui rigori dell'argentino. In generale, non deve compiere interventi complicati



Sagna 6: sempre attento in fase difensiva, raramente buca un intervento. In avanti, però, si vede veramente poco



Djimsiti 5,5: non commette errori particolari, ma macchia la sua prestazione con il fallo su Pjanic che vale il secondo vantaggio della Juventus



Tosca 6,5: meglio del compagno di reparto perché, a differenza dell'albanese, non commette sbavature, a conferma di una crescita ormai costante



Venuti 5,5: legge male alcuni movimenti, specialmente quello di Cuadrado nell'azione che porta al primo gol degli ospiti. Per il resto, però, non fa male



Sandro 6: finché regge dal punto di vista fisico, è sempre un riferimento fondamentale per la sua squadra. Non è al top, ma nonostante tutto resta imprescindibile, soprattutto sul piano della personalità e dell'agonismo



(dall'80' Del Pinto sv)



Viola 6: meriterebbe di più della sufficienza, ma il fallo ingenuo commesso su Higuain è pesante, probabilmente decisivo nell'economia della partita perché arriva in un momento di sostanziale equilibrio, con la Juve in evidente difficoltà



Brignola 6,5: non subisce il fascino della sfida agli esacampioni d'Italia, anzi davanti a loro si esalta ancora di più. Rifornimento costante per gli attaccanti, ma pure il solito sacrificio in ripiegamento



(dal 61' Cataldi 6: qualche numero di alta scuola e poco più)



Guilherme 5,5: è stranamente avulso dal gioco, anche se firma l'assist per il primo gol di Diabaté. Non combina granché e da uno come lui ci si attende sempre il massimo



Djuricic 6,5: si accende a tratti, ma quando lo fa sono dolori anche per i calciatori della Juventus. Sta confermando di essere un talento straordinario, meriterebbe altri palcoscenici



Diabaté 8: praticamente da solo mette paura alla Vecchia Signora. Ogni pallone che tocca, lo trasforma in gol: ma fino a qualche giorno fa perché stava a marcire in panchina?



(dal 69' Iemmello 5,5: una sola occasione che non sfrutta)





All. De Zerbi 6: aveva chiesto ai suoi di non avere solo il piacere di giocare questa sfida, ma anche l'ambizione di poter far risultato. La squadra lo ha fatto, tenendo in apprensione la Juventus oltre il 70': ancora una volta, però, torna a casa a mani vuote