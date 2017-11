Benevento-Sassuolo 1-2



Brignoli 4: una sciagura. Non esistono altre parole per definire la sua prova, dopo l'errore che di fatto regala il vantaggio al Sassuolo



Letizia 5: ritrova una maglia da titolare a distanza di due settimane e tutto sommato non fa male, se non fosse per i due gialli ingenui che costringono il Benevento a giocare in dieci nei 20 minuti finali



Antei 6: tiene a bada Matri e raramente gli concede una chance. Quando il centravanti neroverde batte a rete le responsabilità non sono certamente sue



Costa 4: una sciagura, come Brignoli. Macchia una prestazione sufficiente con un ingiustificabile fallo di mano al 90'



Di Chiara 4,5: torna nel suo ruolo, ma di progressi non se ne vedono. Ma davvero vale la cifra che è stata spesa?



Chibsah 5: tutto e il contrario di tutto condensato in poco più di un'ora di gioco. Riesce a sbagliare tutto quello che c'è da sbagliare, persino un gol a due passi dalla linea di porta



(dal 67' Venuti 5,5: si adegua ben presto alla mediocrità generale)



Viola 5,5: si limita al gioco corto, nonostante le sue caratteristiche suggeriscano altro. Mai un lancio, mai un'apertura sul fronte scoperto: perché?



Cataldi 5: si vede solo quando si tratta di buttare calci, per il resto è assente per tutto l'incontro



Ciciretti 5: chi l'ha visto? Qualche cross e nulla più: troppo poco per un giocatore come lui



(dal 90' Lazaar sv)



Armenteros 6: l'unico a salvarsi, non solo per il gol, ma perché tiene costantemente in apprensione i due centrali difensivi avversari. Visto lo scorso sostegno dei compagni, è da apprezzare



D'Alessandro 5: non giocava una partita da 50 giorni e in campo si è visto. Non riesce mai a incidere sul match, evidentemente perché non sorretto da una condizione fisica accettabile



(dal 60' Parigini 5: spreca almeno tre ripartenze: imperdonabile, anche perché lo fa con la squadra ridotta in dieci)





All.: De Zerbi 5: ha avuto 15 giorni per preparare questa partita e i risultati non sono arrivati, nonostante fosse un match da non sbagliare per i giallorossi. Al di là del finale thrilling, la sconfitta è meritata perché la sua squadra non ha mai dato l'impressione di poter seriamente impensierire il Sassuolo