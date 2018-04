Benevento-Udinese 3-3



Brignoli 5,5: sul secondo gol poteva fare meglio, sugli altri due non ha colpe. Nel finale dice di no a De Paul



Sagna 6: in avanti si vede poco, ma stavolta sul piano difensivo non sbaglia nulla. E all'ultimo minuto si toglie lo sfizio del gol



Djimsiti 6: sempre il più positivo del pacchetto arretrato e anche stavolta non si smentisce. I gol subiti non sono arrivati per responsabilità sue



Tosca 5,5: rovina una prestazione positiva con l'incredibile indecisione in occasione del momentaneo pari dell'Udinese



Venuti 5,5: discorso simile a quello fatto per Tosca: perfetto per 70' minuti, in cui riesce pure a firmare l'assist per Viola; poi però consegna la palla a Lasagna per il 2-3 definitivo



Cataldi 5: rovina una buona prestazione con un'espulsione tanto ingenua quanto evitabile. Peccato, quest'anno non riesce proprio a farne una buona



Sandro 6: regia sempre lucida, fatta di sostanza ed equilibrio



Viola 7: prestazione maiuscola del numero 14 del Benevento, non solo per il gol. Il migliore in campo, almeno tra le fila giallorosse



Brignola 6: alterna buone giocate a errori incomprensibili, giustificabili solo con la giovane età. Ha il merito di conquistarsi il rigore del 2-1



Iemmello 6: parte bene, poi De Zerbi lo dirotta sulla fascia dopo l'infortunio di Djuricic e sparisce progressivamente dal campo



(dal 57' Parigini 6: qualche strappo interessante, ma contributo nulla in fase difensiva, specialmente quando il Benevento resta in 10)



Djuricic 6: la sua partita dura una mezzora scarsa in cui riesce comunque a mettere in mostra le sue qualità



(dal 34' Coda 6,5: ritrova il campo e pure l'appuntamento col gol, anche se solo su rigore)





All. De Zerbi 6: aveva promesso che la sua squadra non avrebbe regalato niente a nessuno e così è stato. Non era affatto scontato, a maggior ragione dopo l'espulsione di Cataldi.