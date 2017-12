Fabio Lucioni, difensore del Benevento, torna a disposizione di mister De Zerbi dopo la sospensione per doping. Queste le sue parole riportate dalla Gazzetta dello Sport: "E' come se avessi strappato un punto in trasferta. Ma non so se giocherò. Speravo con tutte le forze nell'assoluzione. Sono innocente e lo dimostrerò. Sabato a Marassi sarò a disposizione del mister, spero che mi lasci la fascia. Per me sarebbe un'emozione enorme, oltre che un piccolo riscatto dopo questi mesi di sofferenza. De Zerbi però mi ha detto che ci deve pensare".