Clemente Mastella, sindaco di Benevento, parla a CalcioNapoli24: "Il goal di Koulibaly? La mia è stata una esultanza clamorosa, ho visto la partita da solo dopo esser tornato da Roma: debbo dire che parlare di esultanza è poco, è stato incredibile e pure io immaginavo che lo 0-0 alla fine avrebbe degradato l'entusiasmo dell'ambiente azzurro. Grazie a Dio è finita bene per il Napoli. Se ho sentito De Laurentiis di recente? Non l'ho sentito, anche per una questione di scaramanzia prima di partite tanto importanti dal punto di vista emotivo".



SU CHIESA - "La Fiorentina ha svecchiato la rosa, Kalinic al Milan ha mezzo fallito mentre Borja Valero all'Inter non ha giocato al meglio. Credo che i talenti giovani della Fiorentina siano ottimi, per ora spero che possano migliorare ancora anche in prospettiva Nazionale. Se poi Chiesa dovesse andare al Napoli, dipende dalle richieste della Fiorentina".



SU BRIGNOLA - "La Fiorentina ha visionato Brignola del Benevento dal vivo, con il suo direttore sportivo Pantaleo Corvino. Se piace al Napoli? Giuntoli l'ha seguito fin dai tempi di Ciciretti, ma forse Brignola è più di cultura contadina (ride, ndr): ha una bella intelligenza calcistica, può fare un bel percorso. Anche l'Udinese sta seguendo Brignola, il ragazzo è visionato da diverse squadre però ha un contratto lungo con il Benevento: dipende tutto da ciò che vorrà fare il presidente Vigorito".