Le nove reti messe a segno in diciassette gare di campionato significano per il Benevento ultimo posto, oltre a quello in classifica, nei primi cinque campionati europei relativamente all'attacco. Per i sanniti, magra consolazione dalla Premier League: anche lo Swansea, in diciassette gare, ha messo a segno nove reti (ma i punti degli inglesi in classifica sono dodici).