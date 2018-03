Il Benevento ha proseguito la preparazione in vista della sfida di sabato prossimo contro la Lazio. Al centro sportivo di Paduli, Sandro e compagni hanno lavorato su varie situazioni di gioco sia in fase difensiva che offensiva. Il tutto preceduto da esercizi di riscaldamento e attivazione muscolare. Si sono aggregati al gruppo Brignola e Djimsiti, Parigini e Tosca, invece rientreranno in città solo in serata. Ha continuato il personale programma di recupero Sagna.