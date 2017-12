Fabio Lucioni torna a disposizione per il Benevento. Il rinvio al 16 gennaio dell'udienza prevista oggi al Tribunale Federale Antidoping ha infatti portato per il difensore alla scadenza della sospensione cautelare, iniziata a settembre e già prorogata di 30 giorni. Per il capitano dei sanniti, lo ricordiamo, la Procura Antidoping ha chiesto un anno di squalifica a seguito della positività al Clostabol (un anabolizzante) riscontrata in occasione di Benevento-Torino dello scorso 10 settembre. Fin quando non ci sarà una sentenza, quindi, Lucioni potrà regolarmente giocare. A partire già dalla trasferta di Marassi contro il Genoa, in programma sabato 23 dicembre.