Dopo aver cambiato diversi titolari tra Atletico Madrid e Verona, Eusebio Di Francesco continua il suo percorso nel segno delle rotazioni.



I giallorossi mercoledì faranno visita al Benevento e il tecnico pescarese ha mente nuovi cambi per la sfida campana: in difesa dovrebbero rivedersi Juan Jesus e Bruno Peres (fuori Fazio e Florenzi), a centrocampo dovrebbe tornare Strootman (per Pellegrini) e in attacco Defrel (al posto di Under). Ma c'è la possibilità che l'ex Sassuolo sia in vena di sorprese...