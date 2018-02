Un sogno, ma a occhi aperti. I tifosi del Benevento hanno accolto nel Sannio diversi giocatori nella sessione di mercato appena terminata, ma ce ne è uno che stuzzica più di altri. Che evoca i campioni più grandi, che fa sognare un calcio che qui non c’è mai stato: Bakary Sagna.



CARRIERA AL TOP - Vice campione d'Europa in carica, un'intera carriera nei più titolati club di Premier. Più di 200 presenze con l'Arsenal, 54 con il Manchester City. Questo è Sagna, terzino destro in un passato non molto lontano accostato anche alla Juventus.



LE PAROLE - “Potevo andare dovunque in Europa, ma ho scelto Benevento perché rappresenta l’anima e il cuore di ciò che un club dovrebbe essere. Questa società mi dà l’opportunità di giocare da sfavorito per un club con una storia bellissima in un calcio diventato solo business per tante società”.



UNA NUOVA SFIDA - Il presidente Vigorito lo ha scelto per dare un’ulteriore scossa al gruppo, una massiccia dose di esperienza e, ovviamente, una cifra tecnica che, seppur il ragazzo non sia più di primo pelo, rimane di altissimo livello. Il francese, che ha firmato un contratto di sei mesi con opzione per un ulteriore anno, sarà presente stasera in tribuna al “Vigorito”, di fianco al presidente, per assistere alla partita dei suoi nuovi compagni contro la capolista Napoli. Pronto poi a rimboccarsi le maniche e mettersi a disposizione di De Zerbi. Per una sfida, la salvezza, sulla carta impossibile. Ma romanticamente affascinante come poche.