Bacary Sagna, difensore del Benevento, è intervenuto prima del match contro la Juventus. Queste le sue parole a Sky Sport:



Sei tra i più esperti: si sente che è una partita speciale?

"Giochiamo contro i campioni d’Italia, sappiamo che è la Juve e che è una grande squadra. Vogliamo giocare al nostro modo, sono arrivati tanti tifosi. È un piacere giocare così".



Come sono trascorsi questi giorni in ritiro?

"Siamo giocatori professionisti, è una grande partita da giocare. È la Juve, ma noi abbiamo buoni giocatori. Siamo in casa e dobbiamo giocare come tutte le partite".