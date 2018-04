Al termine di Benevento-Udinese, il difensore giallorosso Bacary Sagna è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Per noi era importante fare punti, volevamo vincere in casa davanti ai nostri tifosi. Abbiamo pareggiato, non era facile perché abbiamo giocato in dieci. Questa squadra mi piace molto, siamo retrocessi ma giochiamo col cuore. Mancano poche partite e dobbiamo fare di tutto per chiudere con dignità. Il mio futuro? Ora non lo so, penso a giocare per il Benevento".