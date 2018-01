Un girone d’andata da dimenticare e un incredibile rush in quello di ritorno: fu così che l’anno scorso il Crotone conquistò la salvezza, quando tutti lo davano per spacciato. Roberto De Zerbi, adesso vuole replicare l’impresa sulla panchina del Benevento. Il tecnico dei sanniti ha già dato le prime scosse da quando è subentrato in panchina, conquistando due vittorie consecutive e portandosi a meno 8 dalla zona salvezza. La missione è difficile, ma non impossibile: dopo la 20ª giornata di Serie A dello scorso campionato i calabresi erano ultimi con nove punti di scarto dalla quartultima. L’idea salvezza prende piede anche sulle lavagne dei bookmaker: sul tabellone Microgame la quota sul “miracolo” giallorosso è cominciata a scendere. Era a 10,00 subito dopo il match vinto con il Chievo, è scesa ancora a 8,00 dopo il colpo contro la Samp. Nella corsa per la salvezza, dice la classifica attuale, il Benevento dovrà spuntarla su Verona, Crotone e Spal, alle quali i quotisti danno qualche chance in più per il momento: i veneti ancora in A sono dati a 2,85, si scende a 2,25 per i calabresi e a 1,70 per la Spal.