Benevento ha accolto la Juventus con grande emozione ed entusiasmo. Ora, tocca allo stadio Ciro Vigorito ospitare la sfida, che rappresenta il più classico dei testa-coda di campionato. Così La Gazzetta dello Sport oggi anticipa la partita:



"Cancelli aperti dalle 11.30 oggi al Vigorito. Benevento ribolle di passione, la Juventus è una stella cometa che chissà quando ripasserà da queste parti ed allora tutti vogliono vederla. Stadio esaurito da giorni: 16.867 spettatori per il primo pienone stagionale. Il cassiere del club giallorosso ovviamente si frega le mani, il servizio d’ordine è invece in allerta: vietato il cambio di nominativo dei biglietti acquistati per l’evento, in caso di mancata corrispondenza tra titolo di ingresso ed utilizzatore l’ingresso sugli spalti logicamente verrà negato [...] Il presidente Vigorito, da sempre tifoso del Napoli, vorrebbe fare lo sgambetto alla Vecchia Signora impegnata nella corsa scudetto, De Zerbi, che in azzurro ha giocato e vinto il campionato di B con Reja in panchina, intende invece dimostrare che i suoi ragazzi sono capaci di compiere una impresa che avrebbe del miracoloso quasi quanto una eventuale salvezza".