Il Benevento continua a lavorare con decisione per Danilo Cataldi. Il club giallorosso, neo-promosso in serie A, è impegnato adesso a trovare l'accordo con il giocatore, dopo che ieri sera è stata raggiunta l'intesa con la Lazio sulla base di un prestito oneroso abbastanza impegnativo con obbligo di riscatto in caso di salvezza. Sul centrocampista classe '94 continua ad esserci anche la Fiorentina, ma negli ultimi giorni non si registrano passi avanti della società viola che insiste solo per un prestito gratuito, secondo Sky Sport.