Gli occhi del Benevento si sono posati su Adnan Golubovic, portiere del Matera (Serie C). E' quanto rivela Il Quotidiano del Sud, che spiega come l'ottimo rendimento del numero uno sloveno abbia stuzzicato l'interesse di diversi club per la prossima stagione. Golubovic, classe 1995, è in scadenza a giugno 2018 e a partire da gennaio potrà accordarsi liberamente con altre società.