Fiorentina: Cristoforo è stato proposto al Benevento e in Spagna, ma dovrebbe restare. Il Benevento mette le mani su Leandro Chichizola, portiere ex Spezia ora al Las Palmas. Il numero uno argentino può arrivare a titolo definitivo. Per la difesa idea Roberge (Apollon), in mezzo sondato Bourabia (Konyaspor).

Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il Sassuolo, se parte Politano, molla la pista Caprari (Samp) e continua a trattare D’Alessandro, che il Benevento non vuole lasciare. Si tratta anche Babacar con la Fiorentina.