Non solo Cataldi, anche Kishna dalla Lazio al Benevento. Sono arrivate conferme e adesso la trattativa per il trasferimento dell’esterno offensivo, ex Ajax, alla corte di Baroni è in chiusura. I rapporti tra i due patron Lotito e Vigorito hanno fatto la differenza, per Kishna la quadratura si dovrebbe trovare sulla base del prestito con diritto di riscatto, con la convinzione reciproca che il 22enne olandese in maglia giallorossa possa vivere una stagione da protagonista, secondo Sportitalia.