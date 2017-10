Come sottolinea questa mattina La Gazzetta dello Sport, in questi giorni per il Benevento persiste l’incubo di restare nella storia della Serie A per aver fatto registrare il più lungo record negativo di risultati. Un rischio che potrebbe materializzarsi domenica in occasione del match con la Fiorentina. Con la sconfitta di Verona, il Benevento ha eguagliato il primato negativo del Venezia che nel 1949-50 partì con otto sconfitte di fila. I veneti alla nona giornata pareggiarono con il Palermo, i giallorossi sperano di conquistare il primo punto contro la formazione allenata da Pioli.